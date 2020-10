Sport invernali: Atleta dell’Anno FISI 2020, testa a testa Brignone-Wierer (Di mercoledì 21 ottobre 2020) E’ tempo di altri premi importanti in casa FISI. Assegnato ad Alberto Tomba il riconoscimento di “Atleta del secolo” nel corso delle celebrazioni per i 100 anni dalla nascita della Federazione, ora è arrivato il momento di scegliere l‘Atleta dell’Anno 2020, che verrà annunciato nel corso di Skipass a ModenaFiere (29 ottobre-1 novembre). Della rosa iniziale di candidati che ha portato a una prima fase di votazioni, sono rimasti in lizza solamente due nomi: si tratta di Federica Brignone (prima italiana nella storia a vincere la Coppa del Mondo femminile di sci alpino) e Dorothea Wierer (regina per il secondo anno di fila della Coppa del Mondo femminile di biathlon e protagonista ai Mondiali di Anterselva con due medaglie d’oro e ... Leggi su oasport (Di mercoledì 21 ottobre 2020) E’ tempo di altri premi importanti in casa. Assegnato ad Alberto Tomba il riconoscimento di “del secolo” nel corso delle celebrazioni per i 100 anni dalla nascita della Federazione, ora è arrivato il momento di scegliere l‘dell’Anno, che verrà annunciato nel corso di Skipass a ModenaFiere (29 ottobre-1 novembre). Della rosa iniziale di candidati che ha portato a una prima fase di votazioni, sono rimasti in lizza solamente due nomi: si tratta di Federica(prima italiana nella storia a vincere la Coppa del Mondo femminile di sci alpino) e Dorothea(regina per il secondo anno di fila della Coppa del Mondo femminile di biathlon e protagonista ai Mondiali di Anterselva con due medaglie d’oro e ...

gianmilan76 : Per chi voterete? #SportInvernali #AtletaFISI #2020 - OA_Sport : Per chi voterete? #SportInvernali #AtletaFISI #2020 - sportface2016 : Slittino, dodici azzurri convocati per il raduno di Altenberg - turistipercaso : #SaintMoritz è la meta sciistica per eccellenza, quella più esclusiva e lussuosa, la destinazione che tutti i… - antopirolo : @SiamolaGente Anche se per assurdo domani nel mondo si parlasse, che so, esclusivamente di curling, in Italia diven… -

Ultime Notizie dalla rete : Sport invernali Sport invernali: l'Asiva annulla le premiazioni dei circuiti - News VDA gazzettamatin.com Sport invernali: Atleta dell’Anno FISI 2020, testa a testa Brignone-Wierer

E’ tempo di altri premi importanti in casa FISI. Assegnato ad Alberto Tomba il riconoscimento di “Atleta del secolo” nel corso delle celebrazioni per i 100 anni dalla nascita della Federazione, ora è ...

Al via il Campionato invernale di Anzio e Nettuno

Ha preso il via, nel fine settimana del 17-18 ottobre, la 46 edizione del Campionato Invernale del Golfo di Anzio e Nettuno, organizzato dal Circolo della Vela di Roma, dal Reale Circolo Canottieri Te ...

E’ tempo di altri premi importanti in casa FISI. Assegnato ad Alberto Tomba il riconoscimento di “Atleta del secolo” nel corso delle celebrazioni per i 100 anni dalla nascita della Federazione, ora è ...Ha preso il via, nel fine settimana del 17-18 ottobre, la 46 edizione del Campionato Invernale del Golfo di Anzio e Nettuno, organizzato dal Circolo della Vela di Roma, dal Reale Circolo Canottieri Te ...