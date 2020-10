Serie B, Ascoli-Reggiana termina col giallo Var (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Curioso episodio accaduto ieri sera nella partita tra Ascoli e Reggiana valida per la 4a giornata di Serie B. Il match, terminato 2-1 in favore dei marchigiani, ha visto nei minuti finali un episodio da moviola particolare. Photo credits: Twitter ItaSportPress/DAZN Ascoli, 2-1 alla Reggiana col brivido finale L’Ascoli batte tra le mura amiche del Del Duca la Reggiana per 2-1 e conquista la prima vittoria del suo campionato. La squadra di Bertotto ora è a quota 4 punti in classifica. Nel match di ieri sera, un ottimo primo tempo ha consentito ai bianconeri di indirizzare dalla propria parte. Un rigore trasformato da Sabiri e la rete di Bajic hanno consentito ai padroni di casa di chiudere i primi 45 minuti avanti di due lunghezze. ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Curioso episodio accaduto ieri sera nella partita travalida per la 4a giornata diB. Il match,to 2-1 in favore dei marchigiani, ha visto nei minuti finali un episodio da moviola particolare. Photo credits: Twitter ItaSportPress/DAZN, 2-1 allacol brivido finale L’batte tra le mura amiche del Del Duca laper 2-1 e conquista la prima vittoria del suo campionato. La squadra di Bertotto ora è a quota 4 punti in classifica. Nel match di ieri sera, un ottimo primo tempo ha consentito ai bianconeri di indirizzare dalla propria parte. Un rigore trasformato da Sabiri e la rete di Bajic hanno consentito ai padroni di casa di chiudere i primi 45 minuti avanti di due lunghezze. ...

sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Ascoli-Reggiana, in Serie B l’arbitro Meraviglia mima il Var. Ma il Var… - ItaSportPress : Ascoli-Reggiana, arbitro annulla gol e fa gesto del Var ma... in Serie B non c'è - - ReggioPress : Serie B, Ascoli-Reggiana 2-1: guarda le interviste. VIDEO - Macchiedink : Serie B, in Ascoli-Reggiana l'arbitro invoca il Var...che non c'è - - DeportesTotal8 : Hoy se jugó la mayor parte de la fecha 4 en Serie B ???? ??Ascoli 2-1 Reggiana ??Sabiri (p),Bajic/Mazzocchi ??Chievo 1… -