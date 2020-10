Scuola, in Lombardia dal 26 ottobre solo didattica a distanza per le superiori (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Coronavirus, ultime notizie del 21 ottobre (Italia/Mondo)Si svolgerà solo con la didattica a distanza a partire da lunedì 26 ottobre l’attività scolastica nelle scuole superiori della Lombardia. E’ quanto prevede l’ordinanza della Regione Lombardia firmata dal presidente Attilio Fontana. «Le scuole secondarie di secondo grado e le istituzioni formative professionali secondarie di secondo grado devono realizzare le proprie attività in modo da assicurare, dal 26 ottobre, il pieno svolgimento della didattica a distanza per le lezioni, qualora siano già nelle condizioni di effettuarla e fatti salvi eventuali bisogni educativi speciali», si ... Leggi su open.online (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Coronavirus, ultime notizie del 21(Italia/Mondo)Si svolgeràcon laa partire da lunedì 26l’attività scolastica nelle scuoledella. E’ quanto prevede l’ordinanza della Regionefirmata dal presidente Attilio Fontana. «Le scuole secondarie di secondo grado e le istituzioni formative professionali secondarie di secondo grado devono realizzare le proprie attività in modo da assicurare, dal 26, il pieno svolgimento dellaper le lezioni, qualora siano già nelle condizioni di effettuarla e fatti salvi eventuali bisogni educativi speciali», si ...

