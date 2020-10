Roma, abbattute le ville abusive dei Casamonica con piscine, idromassaggi e statue (video) (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Sono iniziate questa mattina all’alba le operazioni di sgombero e abbattimento di otto costruzioni, tra villette abusive con piscina, idRomassaggi, statue equestri e capannoni, riconducibili all’organizzazione criminale dei Casamonica, in via Fratelli Marchetti Longhi 10, nella zona Romanina della Capitale, al confine con Comune di Ciampino. Le attività di ripristino della legalità nascono dal lavoro portato avanti nell’ambito all’Osservatorio territoriale della sicurezza del VII Municipio, diretto e coordinato da un dirigente della Prefettura di Roma, con la partecipazione di Roma Capitale e delle forze dell’ordine del territorio. L’abbbattimento riguarda 8 costruzioni, tra capannoni e ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Sono iniziate questa mattina all’alba le operazioni di sgombero e abbattimento di otto costruzioni, trattecon piscina, idssaggi,equestri e capannoni, riconducibili all’organizzazione criminale dei, in via Fratelli Marchetti Longhi 10, nella zonanina della Capitale, al confine con Comune di Ciampino. Le attività di ripristino della legalità nascono dal lavoro portato avanti nell’ambito all’Osservatorio territoriale della sicurezza del VII Municipio, diretto e coordinato da un dirigente della Prefettura di, con la partecipazione diCapitale e delle forze dell’ordine del territorio. L’abbbattimento riguarda 8 costruzioni, tra capannoni e ...

