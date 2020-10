Patrick Zaki resta in carcere: i giudici egiziani respingono il ricorso dei legali (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Sono otto mesi che Patrick Zaki si trova detenuto nel carcere di massima sicurezza di Tora, in Egitto, in attesa di giudizio, e i giudici de Il Cairo hanno respinto il ricorso presentato dai suoi ... Leggi su globalist (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Sono otto mesi chesi trova detenuto neldi massima sicurezza di Tora, in Egitto, in attesa di giudizio, e ide Il Cairo hanno respinto ilpresentato dai suoi ...

