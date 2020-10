Midtjylland Atalanta 0-3 LIVE: iniziato il secondo tempo (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Alla MCH Arena la prima giornata del gruppo D della Champions League 2020/21 tra Midtjylland e Atalanta: sintesi, tabellino, risultato e cronaca LIVE Alla MCH Arena, Midtjylland e Atalanta si affrontano nel match valido per la prima giornata del gruppo D della Champions League 2020/2021. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Midtjylland Atalanta 0-3 MOVIOLA 46′ secondo tempo Si ricomincia con gli stessi 22 del primo tempo. 45′ Fine primo tempo L’arbitro Dias manda le squadre negli spogliatoi senza recupero; Atalanta padrona del campo. 43′ Occasione Freuler Midtjylland allo sbando, Hansen serve Cajuste che si addormenta, Freuler lo ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Alla MCH Arena la prima giornata del gruppo D della Champions League 2020/21 tra: sintesi, tabellino, risultato e cronacaAlla MCH Arena,si affrontano nel match valido per la prima giornata del gruppo D della Champions League 2020/2021. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-3 MOVIOLA 46′Si ricomincia con gli stessi 22 del primo. 45′ Fine primoL’arbitro Dias manda le squadre negli spogliatoi senza recupero;padrona del campo. 43′ Occasione Freulerallo sbando, Hansen serve Cajuste che si addormenta, Freuler lo ...

