Leonardo | Profumo condannato in primo grado nel processo BMPS | “Sarà garantita continuità aziendale”

Lettera dell'AD Alessandro Profumo ai dipendenti di Leonardo dopo la sentenza di primo grado nel processo Monte dei Paschi di Siena: "Ho sempre operato con correttezza e trasparenza". Si è riunito ieri il Consiglio di Amministrazione di Leonardo cui è stata fornita una compiuta informazione sugli eventuali effetti conseguenti la sentenza di primo grado nel processo.

