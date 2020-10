Legame microbiota-occhi | possibile ‘spia’ di diverse patologie oculari

Leggi su meteoweb.eu

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) Negli ultimi anni si è aperta in medicina la possibilità che il, la comunità di batteri che vive costantemente con noi, possa influenzare la comparsa e l’evoluzione di variedell’uomo. Molte evidenze supportano questa ipotesi in vari settori della medicina, dalla gastroenterologia passando per la cardiologia, arrivando all’endocrinologia. Ultimamente anche gli oftalmologi hanno iniziato a riflettere a fondo su questo tema e la letteratura medica inizia a produrre ricerca in tale senso. Se n’è discusso nel corso dell’XI Congresso nazionale dell’Associazione Italiana dei Medici Oculisti, che si è svolto a Roma lo scorso 16 e 17 ottobre, durante una sessione organizzata dal dottor Alberto Lanfernini e dalla dottoressa Paola Bonci. “Se sarà ...