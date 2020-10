Lega: benvenuto a Belluzzo, servono giovani impegnati nei territori (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Roma – “Diamo il benvenuto ad Emanuele Belluzzo nel gruppo romano della Lega. Forte della sua esperienza e conoscenza del Municipio IX EUR, rappresentera’ un valore aggiunto per le sfide che ci attendono nei prossimi mesi a Roma e nei suoi municipi. Per far rialzare una citta’ ridotta allo stremo dalla Giunta Raggi, c’e’ bisogno di giovani coerenti e gia’ fortemente impegnati sul territorio al fianco dei cittadini. Ad Emanuele quindi i nostri migliori auguri di buon lavoro per questa nuova sfida politica”. È quanto dichiarano in una nota il coordinatore romano della Lega Claudio Durigon e l’europarlamentare Simona Baldassarre. Leggi su romadailynews (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Roma – “Diamo ilad Emanuelenel gruppo romano della. Forte della sua esperienza e conoscenza del Municipio IX EUR, rappresentera’ un valore aggiunto per le sfide che ci attendono nei prossimi mesi a Roma e nei suoi municipi. Per far rialzare una citta’ ridotta allo stremo dalla Giunta Raggi, c’e’ bisogno dicoerenti e gia’ fortementesulo al fianco dei cittadini. Ad Emanuele quindi i nostri migliori auguri di buon lavoro per questa nuova sfida politica”. È quanto dichiarano in una nota il coordinatore romano dellaClaudio Durigon e l’europarlamentare Simona Baldassarre.

LuxePoison : @VaeVictis Benvenuto in Alessandria. Se vuoi vedere un po' di gente devi andare in centro. Corso Roma, Piazzetta de… - khronicapp : RT @VladiMurtas: Per uno come me, antiproibizionista praticamente da sempre, questo sponsor è più che benvenuto. E la risposta data al carr… - Le_Baron__Rouge : Ma perché, se sono soldi a strozzo (leggi condizionalità) e ora manco ci sono bisogna dire che è benvenuto. Ma perc… -

Ultime Notizie dalla rete : Lega benvenuto Lega: benvenuto a Belluzzo, servono giovani impegnati nei territori RomaDailyNews Luce e gas, Selectra: nel mese di ottobre +35% di operazioni

Confrontando le tariffe di luce e gas, secondo uno studio di Selectra si possono risparmiare circa 150 euro all’anno passando al Mercato Libero ...

“Per arrivare all’alba non c’è altra via che la notte”: il “Partage de Midi” di Claudel in onore di Benvenuto Cuminetti

Paolo Bignamini e Gabriele Allevi colgono la sfida di un testo complesso, profondamente drammatico, dalle tinte cupe e oniriche, a chiusura di deSidera 2020. In omaggio al grande studioso bergamasco p ...

Confrontando le tariffe di luce e gas, secondo uno studio di Selectra si possono risparmiare circa 150 euro all’anno passando al Mercato Libero ...Paolo Bignamini e Gabriele Allevi colgono la sfida di un testo complesso, profondamente drammatico, dalle tinte cupe e oniriche, a chiusura di deSidera 2020. In omaggio al grande studioso bergamasco p ...