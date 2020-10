Le mascherine ora sono hitech: traducono e misurano l’ossigeno (Di mercoledì 21 ottobre 2020) mascherine che purificano l'aria, monitorano i parametri vitali e traducono in altre lingue. La pandemia di coronavirus ha fatto diventare di uso comune le protezioni per il viso in tutto il mondo e ha stimolato le aziende tecnologiche ad inventare modelli insoliti, ad alto potenziale hitech e con accessori di ogni tipo. Questa è C-face, creata dalla startup giapponese Donut Robotics. È in grado di collegarsi via bluetooth allo smartphone. Grazie all'app dedicata, quando si parla con indosso la mascherina il discorso viene trasformato in testo ed inviato ad altri utenti, lontani fino a 10 metri. Inoltre può tradurre dal giapponese in inglese, coreano e altre lingue."Nonostante il coronavirus ogni tanto abbiamo necessità di incontrare le persone faccia a faccia, e con questa mascherina possiamo comunque ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 21 ottobre 2020)che purificano l'aria, monitorano i parametri vitali ein altre lingue. La pandemia di coronavirus ha fatto diventare di uso comune le protezioni per il viso in tutto il mondo e ha stimolato le aziende tecnologiche ad inventare modelli insoliti, ad alto potenzialee con accessori di ogni tipo. Questa è C-face, creata dalla startup giapponese Donut Robotics. È in grado di collegarsi via bluetooth allo smartphone. Grazie all'app dedicata, quando si parla con indosso la mascherina il discorso viene trasformato in testo ed inviato ad altri utenti, lontani fino a 10 metri. Inoltre può tradurre dal giapponese in inglese, coreano e altre lingue."Nonostante il coronavirus ogni tanto abbiamo necessità di incontrare le persone faccia a faccia, e con questa mascherina possiamo comunque ...

Mascherine che purificano l’aria, monitorano i parametri vitali e traducono in altre lingue. La pandemia di coronavirus ha fatto diventare di uso comune le protezioni per il viso in tutto il mondo e ...

Mascherine che purificano l'aria, monitorano i parametri vitali e traducono in altre lingue. La pandemia di coronavirus ha fatto diventare di uso comune le protezioni per il viso in tutto il mondo e ...