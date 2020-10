Le dichiarazioni di De Luca su Halloween: l’Inghilterra risponde (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Le dichiarazioni di De Luca su Halloween non hanno tardato ad arrivare alle orecchie dell’Inghilterra, che ha prontamente risposto. A pubblicare le parole di De Luca, che ha definito la festa come “un’immensa idiozia” e “una stupida americanata”, è stato il quotidiano online The Independent, che ha riportato uno stralcio del video. “Il governatore di centrosinistra della Campania, che include Napoli, ha detto che la chiusura inizierà alle 22” ha riferito l’Independent, e “si registra un forte aumento di casi di Covid-19 questo mese”. Il governatore, infatti, qualche giorno fa ha annunciato un coprifuoco per il 31 ottobre, e nel farlo ha definito con quelle parole la tradizionale festa americana. Intanto De Magistris ha voluto ... Leggi su quotidianpost (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Ledi Desunon hanno tardato ad arrivare alle orecchie dell’Inghilterra, che ha prontamente risposto. A pubblicare le parole di De, che ha definito la festa come “un’immensa idiozia” e “una stupida americanata”, è stato il quotidiano online The Independent, che ha riportato uno stralcio del video. “Il governatore di centrosinistra della Campania, che include Napoli, ha detto che la chiusura inizierà alle 22” ha riferito l’Independent, e “si registra un forte aumento di casi di Covid-19 questo mese”. Il governatore, infatti, qualche giorno fa ha annunciato un coprifuoco per il 31 ottobre, e nel farlo ha definito con quelle parole la tradizionale festa americana. Intanto De Magistris ha voluto ...

