Illimity | perfeziona acquisto di crediti distressed per 692 mln da Unicredit

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) Roma, 21 ott. (Adnkronos) -Bank ha finalizzato un'operazione didadi un portafoglio dinon-performing per un valore nominale lordo complessivo di circa 692 milioni di euro (gross book value). Lo rende noto la società in un comunicato. In linea con la strategia diin termini di tipologia di debitori, il nuovo portafoglio è composto esclusivamente danei confronti di debitori corporate, assistiti da garanzie immobiliari. Questa nuova operazione, commenta Andrea Clamer, Responsabile DivisioneCredit Investment & Servicing di, "è un ulteriore e decisivo passo nel percorso di crescita della nostra Banca, consentendo addi consolidare ...