Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi: "Tinì Cansino è una ruba cachet" Sotto l'occhio indiscreto del Grande Fratello Vip ritorna Tommaso Zorzi. All'interno della casa più spiata d'Italia i concorrenti già ieri sera si erano messi a parlare di Maria De Filippi e dei meccanismi di Uomini e Donne. I coinquilini hanno iniziato a chiedere ad Andrea Zelletta tutti i retroscena relativi a cachet, segnalazioni ed esterne. Il tronista aveva raccontato di non essere stato retribuito per il suo ruolo da tronista ma di aver ricevuto soltanto un rimborso spese per i 7 mesi di permanenza all'interno del programma. Poco fa Tommaso Zorzi e Pierpaolo Pretelli in casa hanno iniziato ad imitare l'opinionista della trasmissione Gianni Sperti fino a quando l'influencer non decide di puntare i riflettori su un'altra ...

