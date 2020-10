Gran Bretagna, recupera l’inflazione a settembre (Di mercoledì 21 ottobre 2020) (Teleborsa) – Segnali di recupero giungono dall’inflazione nel Regno Unito, nel mese di settembre. Lo rileva l’Office for National Statistics (ONS), spiegando che su base annua i prezzi al consumo segnano un modesto incremento dello 0,5%, in linea con le aspettative degli analisti ed in accelerazione rispetto al +0,2% rilevato ad agosto. Su base mensile l’inflazione ha registrato una variazione positiva dello 0,4% dopo il -0,4% di agosto e contro il +0,5% del consensus. Il dato core dell’inflazione, che esclude le componenti più volatili quali cibo e carburanti, accelera all’1,3% dallo 0,9% precedente ed in linea con le stime del mercato. Su base mensile si registra un +0,6% (come da attese) contro il -0,6% del mese precedente. Leggi su quifinanza (Di mercoledì 21 ottobre 2020) (Teleborsa) – Segnali di recupero giungono dall’inflazione nel Regno Unito, nel mese di. Lo rileva l’Office for National Statistics (ONS), spiegando che su base annua i prezzi al consumo segnano un modesto incremento dello 0,5%, in linea con le aspettative degli analisti ed in accelerazione rispetto al +0,2% rilevato ad agosto. Su base mensile l’inflazione ha registrato una variazione positiva dello 0,4% dopo il -0,4% di agosto e contro il +0,5% del consensus. Il dato core dell’inflazione, che esclude le componenti più volatili quali cibo e carburanti, accelera all’1,3% dallo 0,9% precedente ed in linea con le stime del mercato. Su base mensile si registra un +0,6% (come da attese) contro il -0,6% del mese precedente.

