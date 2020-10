Giro d’Italia 2020, Vincenzo Nibali e lo Stelvio: il trionfale precedente del 2017. E quando venne cancellato nel 2013… (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Vincenzo Nibali cerca il colpaccio della 18ma tappa del Giro d’Italia 2020. La Pinzolo-Laghi di Cancano è la frazione regina di questa Corsa Rosa, l’ultimo appello per tutti gli uomini di classifica che vogliono alzare al cielo il Trofeo Senza Fine (la triplice scalata di Sestriere sabato e la breve cronometro di Milano potrebbero non essere sufficienti per fare saltare il banco). I ciclisti saranno chiamati ad affrontare il temibile Passo dello Stelvio, la Cima Coppi con i suoi 2.758 metri s.l.m. posta a 37 km dal traguardo. Successivamente è prevista la difficile ascesa di Torri di Fraele per giungere al traguardo. Il tutto condito da temperature estremamente rigide che complicheranno la situazione. Il capitano della Trek-Segafredo è attardato di 3’31” ... Leggi su oasport (Di mercoledì 21 ottobre 2020)cerca il colpaccio della 18ma tappa deld’Italia. La Pinzolo-Laghi di Cancano è la frazione regina di questa Corsa Rosa, l’ultimo appello per tutti gli uomini di classifica che vogliono alzare al cielo il Trofeo Senza Fine (la triplice scalata di Sestriere sabato e la breve cronometro di Milano potrebbero non essere sufficienti per fare saltare il banco). I ciclisti saranno chiamati ad affrontare il temibile Passo dello, la Cima Coppi con i suoi 2.758 metri s.l.m. posta a 37 km dal traguardo. Successivamente è prevista la difficile ascesa di Torri di Fraele per giungere al traguardo. Il tutto condito da temperature estremamente rigide che complicheranno la situazione. Il capitano della Trek-Segafredo è attardato di 3’31” ...

