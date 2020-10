Giro d’Italia 2020: Vincenzo Nibali, c’è lo Stelvio per dare l’assalto al podio. Ma Hindley e Geoghegan Hart sono solidi (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Vincenzo Nibali occupa il settimo posto nella classifica generale del Giro d’Italia 2020, attardato di 3’31” dalla maglia rosa Joao Almeida. Il distacco dal portoghese è abissale, come lo è quello che lo separa dall’olandese Wilco Kelderman (si trova a 3’14” dal secondo in graduatoria). Il terzo posto, però, è abbastanza vicino: l’australiano Jai Hindley è lontano 33”, davanti a lui però ci sono anche il britannico Tao Geoghegan Hart (a 32”), lo spagnolo Bello Bilbao (a 19”), il polacco Rafal Majka (a 11”). Ribaltare la Corsa Rosa e cercare di vincere appare un’impresa fantasmagorica, il siciliano potrebbe anche cercare di provarci, ma ... Leggi su oasport (Di mercoledì 21 ottobre 2020)occupa il settimo posto nella classifica generale deld’Italia, attardato di 3’31” dalla maglia rosa Joao Almeida. Il distacco dal portoghese è abissale, come lo è quello che lo separa dall’olandese Wilco Kelderman (si trova a 3’14” dal secondo in graduatoria). Il terzo posto, però, è abbastanza vicino: l’australiano Jaiè lontano 33”, davanti a lui però cianche il britannico Tao(a 32”), lo spagnolo Bello Bilbao (a 19”), il polacco Rafal Majka (a 11”). Ribaltare la Corsa Rosa e cercare di vincere appare un’impresa fantasmagorica, il siciliano potrebbe anche cercare di provarci, ma ...

