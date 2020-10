Gattuso “I timori ci sono | ma andare avanti è un nostro dovere”

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) NAPOLI (ITALPRESS) – Domani inizia l’Europa League del Napoli e Gennaronon si fida. Al San Paolo arriva una squadra che ha dovuto fare i conti con diversi casi di positività al coronavirus e che sembra presa da altri problemi, ma il tecnico degli azzurri mette in guardia i suoi sull’Az Alkmaar. “Noi domani non giochiamo contro degli scappati di casa. Sarà molto difficile affrontare ilgirone e l’Az. L’anno scorso hanno fatto bene ed erano a pari punti con l’Ajax. In fondo a loro manca solo un titolare e noi sappiamo che bisognerà faticare. Sia io che i miei calciatori non prenderemo sotto gamba questa partita”. “Preoccupati per il focolaio dell’Az? C’è preoccupazione ma come l’abbiamo avuta con il Genoa. C’è timore anche ...

C'è timore anche quando si va fuori a pranzo o a cena. In questo momento il calcio è una grande azienda che sta perdendo molto. Noi abbiamo il dovere di farla continuare. Non prendiamo noi le ...Il timore c'è, come c'è anche quando usciamo di casa ... Az Alkmaar in difficoltà per quanto accaduto nelle ultime ore? Gattuso non si fida e non crede a un avversario depotenziato né decimato. Che ...