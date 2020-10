Firenze, due ‘zone rosse’ il venerdì e il sabato sera (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Introduzione di due ‘aree di massimo rispetto’ a Firenze individuate nell’area compresa tra piazza Strozzi, via Strozzi, via Sassetti, piazza Repubblica, via Pellicceria e nell’area compresa tra piazza dei Ciompi, via Pietrapiana, piazza Sant’Ambrogio e il tratto di Borgo la Croce fino a via Mattonaia: questa la decisione che è stata presa dal Cosp, che si è tenuto oggi pomeriggio in Prefettura. Nelle due ‘aree di massimo rispetto’ il venerdì e il sabato sera, dalle ore 19 alle 2, vigerà il divieto di stazionamento e sarà consentito l’accesso solo per andare in abitazioni private e/o in locali e negozi come previsto dal nuovo dpcm. Il Cosp ha confermato piazza Santo Spirito come ‘area a presenza limitata’, ovvero con accesso consentito ... Leggi su udine20 (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Introduzione di due ‘aree di massimo rispetto’ aindividuate nell’area compresa tra piazza Strozzi, via Strozzi, via Sassetti, piazza Repubblica, via Pellicceria e nell’area compresa tra piazza dei Ciompi, via Pietrapiana, piazza Sant’Ambrogio e il tratto di Borgo la Croce fino a via Mattonaia: questa la decisione che è stata presa dal Cosp, che si è tenuto oggi pomeriggio in Prefettura. Nelle due ‘aree di massimo rispetto’ il venerdì e il, dalle ore 19 alle 2, vigerà il divieto di stazionamento e sarà consentito l’accesso solo per andare in abitazioni private e/o in locali e negozi come previsto dal nuovo dpcm. Il Cosp ha confermato piazza Santo Spirito come ‘area a presenza limitata’, ovvero con accesso consentito ...

Coronavirus: 15.199 nuovi contagi con 177.848 tamponi, 127 vittime

Oggi ci sono stati 15.199 nuovi contagi, con 177.848 tamponi effettuati. Le vittime sono state 127, mentre in terapia intensiva ci sono attualmente 926 pazienti, 56 più di ieri. Sono 866 i nuovi casi ...

Introduzione di due ‘aree di massimo rispetto’ a Firenze individuate nell’area compresa tra piazza Strozzi, via Strozzi, via Sassetti, piazza Repubblica, via Pellicceria e nell’area compresa tra ...Oggi ci sono stati 15.199 nuovi contagi, con 177.848 tamponi effettuati. Le vittime sono state 127, mentre in terapia intensiva ci sono attualmente 926 pazienti, 56 più di ieri. Sono 866 i nuovi casi ...