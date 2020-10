Firenze, appello UISP: «Lo sport è salute: piscine e palestre aperte per il benessere di tutti» (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Così il presidente della UISP Unione Italiana sport Per tutti Comitato di Firenze, Marco Ceccantini. Dal 25 maggio gli impianti sportivi della città hanno riaperto in sicurezza, con distanziamento, sanificazioni continue e ingresso solo su prenotazione e a numero chiuso Leggi su firenzepost (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Così il presidente dellaUnione ItalianaPerComitato di, Marco Ceccantini. Dal 25 maggio gli impiantiivi della città hanno riaperto in sicurezza, con distanziamento, sanificazioni continue e ingresso solo su prenotazione e a numero chiuso

FIRENZE – «Lo sport è salute. È fondamentale che piscine e palestre restino aperte per scongiurare i rischi che la mancanza di attività sportiva e motoria potrebbe causare alla salute della ...

Toscana tutti gli stop della movida: a Firenze vietata la sosta ai pedoni in alcune piazze

Firenze vara il divieto di stazionamento per i pedoni in alcune ... che possa portare a un contatto e a un eventuale contagio". Il sindaco Nardella fa poi appello al senso di responsabilità dei ...

