Elisa Isoardi ko, caviglia fasciata e stampelle: per lei Ballando con le stelle si complica (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Non è nata sotto una buona stella questa edizione di Ballando con le stelle, lo abbiamo detto più volte. Ma ancora meno, è stata benedetta dalle stelle la coppia formata da Raimondo Todaro ed Elisa Isoardi. Prima i problemi del maestro, adesso quelli della aspirante ballerina. La conduttrice già sabato sera era scesa in pista, non senza difficoltà, a causa di problemi alla caviglia. Ma nonostante tutto se l'era cavata, anche se aveva dato ben poco rispetto a quelle che sono le sue possibilità. Ma le cose si complicano sempre di più. Oggi la Isoardi, in vista della puntata di Ballando con le stelle 2020 in onda sabato, ha dato alcuni aggiornamenti a chi la segue con ...

bubinoblog : Sembrava un problema di rapida soluzione ma i dolori alla caviglia di Elisa Isoardi purtroppo si sono aggravati. Po… - lorenzog31 : RT @Cinguetterai: Sabato prossimo Elisa Isoardi e Raimondo Todaro potrebbero non ballare. Hanno appena messo il gesso al piede di Elisa. #… - gianlu_79 : RT @bubinoblog: BALLANDO SENZA PACE, ELISA ISOARDI INGESSATA: 'SABATO COME FACCIAMO?' - lorenzog31 : RT @bubinoblog: BALLANDO SENZA PACE, ELISA ISOARDI INGESSATA: 'SABATO COME FACCIAMO?' - bubinoblog : BALLANDO SENZA PACE, ELISA ISOARDI INGESSATA: 'SABATO COME FACCIAMO?' -