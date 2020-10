Covid, Sis 118: "Più 30% di chiamate. Ambulanze in fila davanti agli ospedali" (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Il presidente nazionale della Sis 118 (Società italiana sistema 118), Mario Balzanelli, ha testimoniato come l'emergenza coronavirus stia facendo aumentare le chiamate di soccorso degli italiani, anche solo per chiedere informazioni e rassicurazioni, e come l'aumento dei contagi stia impattando sul sistema del Pronto soccorso (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI). Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Il presidente nazionale della Sis 118 (Società italiana sistema 118), Mario Balzanelli, ha testimoniato come l'emergenza coronavirus stia facendo aumentare ledi soccorso degli italiani, anche solo per chiedere informazioni e rassicurazioni, e come l'aumento dei contagi stia impattando sul sistema del Pronto soccorso (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI).

"Nelle ultime settimane le centrali del 118 stanno registrando un aumento dal 15 al 30% di telefonate con richiesta di soccorso dai cittadini per problemi respiratori e febbri che non passano anche se ...

Mario Balzanelli a InBlu Radio: “Protezione Civile profondamente inadeguata. È facile discutere dietro le scrivanie quando a noi i pazienti tossiscono a ...

