Covid-19 | rinviate le gare di Roma e Cuneo

La Lega Pallavolo Serie A Femminile comunica che la Società Roma Volley Club ha segnalato alcuni casi di positività al Covid-19 all'interno del gruppo squadra. In attesa di effettuare nuovi ...

La Lega Pallavolo Serie A Femminile comunica che la Società Roma Volley Club ha segnalato alcuni casi di positività al Covid-19 all’interno del gruppo ... è stato disposto il rinvio a data da ...

pallamano - Covid-19: rinviato il recupero tra Siena e Merano in Serie A Beretta

Il rinvio giunge a seguito di una accertata positività al Covid-19 riscontrata nelle fila del club toscano. Il match avrebbe dovuto rappresentare il recupero della 5^ giornata stagionale. Nel prossimo ...

