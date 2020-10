Cosa non torna sui ricoveri: "Il 30% in ospedale per paura" (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Federico Garau "In questo momento di paura e agitazione questi pazienti vengono posti per motivi sociali o per precauzione nei reparti", spiega Pregliasco Continua ad incrementarsi a livello nazionale il numero dei ricoveri e quello dei positivi al Coronavirus: quest'oggi sono saliti a 15199 unità, ma resta sempre da tenere ben presente l'elevatissimo numero di tamponi naso-faringei esaminati per poter raggiungere tale cifra, ovvero 177848. Tenendo in considerazione questi numeri, il rapporto tra quello relativo ai soggetti sottoposti allo specifico esame medico ed i casi di contagio rilevati è pari all'8,55%. Aumentano i decessi (oggi 127 contro gli 89 di ieri) ed i pazienti in terapia intensiva, saliti fino a 926 a livello nazionale, ovvero 56 in più rispetto alla giornata di ieri. I ricoveri di ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Federico Garau "In questo momento die agitazione questi pazienti vengono posti per motivi sociali o per precauzione nei reparti", spiega Pregliasco Continua ad incrementarsi a livello nazionale il numero deie quello dei positivi al Coronavirus: quest'oggi sono saliti a 15199 unità, ma resta sempre da tenere ben presente l'elevatissimo numero di tamponi naso-faringei esaminati per poter raggiungere tale cifra, ovvero 177848. Tenendo in considerazione questi numeri, il rapporto tra quello relativo ai soggetti sottoposti allo specifico esame medico ed i casi di contagio rilevati è pari all'8,55%. Aumentano i decessi (oggi 127 contro gli 89 di ieri) ed i pazienti in terapia intensiva, saliti fino a 926 a livello nazionale, ovvero 56 in più rispetto alla giornata di ieri. Idi ...

LucaBizzarri : Il Governatore voleva fare una cosa. Il capo del suo partito ha detto “Aspetta, devo capire”. Ergo non decide il Go… - FratellidItalia : #Meloni: 'Sulle infrastrutture strategiche italiane non si scherza, una Nazione che svende i suoi asset vitali è un… - carlaruocco1 : Detto da lui che non ha mai lavorato un giorno in vita sua, nel podio degli assenteisti in europarlamento prima e i… - LIS4GlRL : tw // su*cide questa cosa mi ha sollevata, nella lettera ha scritto un sacco di cose personali che non mi sento di… - irenelasagna : RT @Gfvip20_: Ma Elisabetta che dice che fa 1500 cose precisamente cosa fa? Non cucina,non pulisce, non partecipa a nulla..Si trucca, prend… -

Ultime Notizie dalla rete : Cosa non Gf Vip, confessioni e pettegolezzi nella Casa: Pretelli e Gregoraci di nuovo vicini

Confessioni amorose e pettegolezzi sottovoce nella Casa del Grande Fratello Vip. Tommaso Zorzi ha commentato la sua sfortuna in amore a Maria Teresa Ruta e Stefania Orlando: "Attraggo sempre le person ...

“Non avete accolto uno solo dei nostri emendamenti”. Opposizione e governo, muro contro muro

Lo spiraglio di dialogo tra maggioranza e opposizione si chiude prima di aprirsi. Il tavolo di “consultazione permanente” proposto dal mediatore Casini non trova spazio. Il refolo di possibile clima b ...

Confessioni amorose e pettegolezzi sottovoce nella Casa del Grande Fratello Vip. Tommaso Zorzi ha commentato la sua sfortuna in amore a Maria Teresa Ruta e Stefania Orlando: "Attraggo sempre le person ...Lo spiraglio di dialogo tra maggioranza e opposizione si chiude prima di aprirsi. Il tavolo di “consultazione permanente” proposto dal mediatore Casini non trova spazio. Il refolo di possibile clima b ...