Coronavirus, record di casi positivi in Italia: 15.199 i contagiati (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Fonte: google.itrecord di casi positivi oggi in Italia al Covid-19. Appena pubblicato il nuovo bollettino del Ministero della Salute di oggi 21 ottobre: nelle ultime 24 ore sono stati 15.199 i contagiati, 127 i deceduti, 177.848 i tamponi fatti. Le terapie intensive sono aumentate di 56 posti su base nazionale, per un totale di 926 posti occupati. I ricoverati con sintomi sono 603 in più rispetto al 20 ottobre. Più che raddoppiati i nuovi casi segnalati in Regione Lombardia: 4.126 di cui 1.858 nella provincia di Milano; i tamponi fatti sono stati 36.416, circa 15mila in più rispetto al giorno precedente. Come già confermato, la Lombardia e la Campania andranno verso il coprifuoco dalle ore 23.00 alle ore 05.00.

