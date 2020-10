Coronavirus: Bergamo “una delle aree più colpite al mondo” (Di mercoledì 21 ottobre 2020) L’area di Bergamo una delle più colpite al mondo dal nuovo Coronavirus, con una prevalenza di casi positivi maggiore di quella di New York, Londra e Madrid: lo ha rilevato la ricerca condotta nel maggio scorso dall’Istituto Mario Negri di Bergamo e pubblicata sulla rivista EBioMedicine (gruppo The Lancet). Lo studio ha scoperto che è risultato positivo al virus il 38,5% dei 423 volontari sui quali sono stati eseguiti il tampone nasofaringeo per la ricerca delle particelle virali e due tipi di test sierologici per la ricerca degli anticorpi. Estendendo il dato alla provincia, si ipotizza che il 96% delle infezioni da COVID-19 non sia stato rilevato dal sistema sanitario. “Bergamo si profila come una ... Leggi su meteoweb.eu (Di mercoledì 21 ottobre 2020) L’area diunapiùal mondo dal nuovo, con una prevalenza di casi positivi maggiore di quella di New York, Londra e Madrid: lo ha rilevato la ricerca condotta nel maggio scorso dall’Istituto Mario Negri die pubblicata sulla rivista EBioMedicine (gruppo The Lancet). Lo studio ha scoperto che è risultato positivo al virus il 38,5% dei 423 volontari sui quali sono stati eseguiti il tampone nasofaringeo per la ricercaparticelle virali e due tipi di test sierologici per la ricerca degli anticorpi. Estendendo il dato alla provincia, si ipotizza che il 96%infezioni da COVID-19 non sia stato rilevato dal sistema sanitario. “si profila come una ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Bergamo Covid, in Lombardia 19 decessi e 2023 positivi: mille a Milano, 45 a Bergamo BergamoNews.it Coronavirus in Lombardia, coprifuoco dalle 23 e autocertificazione: firmata l'ordinanza della Regione, valida fino al 13/11

Sarà necessaria una autocertificazione e le sanzioni sono quelle previste dal decreto del 25 marzo sull'emergenza Coronavirus. La decisione del ... di ricoveri in Lombardia con eccezione di Cremona ...

Covid: i contagi sul lavoro sono 54 mila, 319 i morti. L’80% dei casi nel Nord Italia

A fine settembre le denunce all’Inail di contagio sul lavoro da Covid-19 hanno superato le 54.000 unità (54.128 ... (7,8%), Brescia (5,4%) e Bergamo (4,6%), che con 37 decessi, pari all’11,6% del ...

