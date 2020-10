Coprifuoco in Lombardia, stoccata di Centinaio a Fontana: “Tutto inutile!” (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Coprifuoco in Lombardia al via giovedì 22 ottobre. Vietato circolare sul territorio regionale dalle 23.00 alle 5.00 del mattino per contenere i contagi da COVID-19. Potranno spostarsi coloro che hanno particolari esigenze di salute e comprovati motivi lavorativi, previa autocertificazione. La Lega attacca Fontana: dopo Salvini, incalza il senatore Centinaio. Confermato il Coprifuoco in Lombardia, … L'articolo Coprifuoco in Lombardia, stoccata di Centinaio a Fontana: “Tutto inutile!” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di mercoledì 21 ottobre 2020)inal via giovedì 22 ottobre. Vietato circolare sul territorio regionale dalle 23.00 alle 5.00 del mattino per contenere i contagi da COVID-19. Potranno spostarsi coloro che hanno particolari esigenze di salute e comprovati motivi lavorativi, previa autocertificazione. La Lega attacca: dopo Salvini, incalza il senatore. Confermato ilin, … L'articoloindi: “Tutto inutile!” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

