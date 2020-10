Clamoroso Real Madrid: lo Shakhtar si impone al Bernabeu 3-2 (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Incredibile al Santiago Bernabeu: il Real Madrid esce sconfitto contro lo Shakhtar Donetsk nella prima uscita nell'edizione della Champions League 2020/21. Un passo falso gravissimo per i Blancos che partono a handicap in un girone durissimo insieme a Inter e Borussia Monchengladbach.LA GARALa sfida contro gli ucraini sembra una formalità per i campioni di Spagna, ma la Realtà racconta ben presto uno scenario impensabile. Dopo i primi minuti favorevoli ai Blancos, alla mezz'ora si sblocca il risultato. Tete si fa trovare pronto su un passaggio ravvicinato e sigla il vantaggio battendo Courtois. Passano pochi minuti e la situazione peggiora per il Real: Courtois disinnesca una conclusione potente, ma Varane, nel tentativo di anticipare un avversario, fa autogol. Verso ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Incredibile al Santiago: ilesce sconfitto contro loDonetsk nella prima uscita nell'edizione della Champions League 2020/21. Un passo falso gravissimo per i Blancos che partono a handicap in un girone durissimo insieme a Inter e Borussia Monchengladbach.LA GARALa sfida contro gli ucraini sembra una formalità per i campioni di Spagna, ma latà racconta ben presto uno scenario impensabile. Dopo i primi minuti favorevoli ai Blancos, alla mezz'ora si sblocca il risultato. Tete si fa trovare pronto su un passaggio ravvicinato e sigla il vantaggio battendo Courtois. Passano pochi minuti e la situazione peggiora per il: Courtois disinnesca una conclusione potente, ma Varane, nel tentativo di anticipare un avversario, fa autogol. Verso ...

