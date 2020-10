Campania: “Troppi contagi nei minori, a forte rischio la riapertura delle elementari” (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Campania. E’ a forte rischio la riapertura delle scuole per lunedì 26 ottobre. Lo apprende l’Ansa da fonti della Regione Campania. Nelle ultime 24 ore sono stati 1.760 rispetto ai 1.312 di ieri: il quadro è preoccupante. Scuola a forte rischio Nella lunga riunione di ieri pomeriggio nell’Unità di Crisi, infatti, sono state presentate delle curve … L'articolo Campania: “Troppi contagi nei minori, a forte rischio la riapertura delle elementari” Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 21 ottobre 2020). E’ alascuole per lunedì 26 ottobre. Lo apprende l’Ansa da fonti della Regione. Nelle ultime 24 ore sono stati 1.760 rispetto ai 1.312 di ieri: il quadro è preoccupante. Scuola aNella lunga riunione di ieri pomeriggio nell’Unità di Crisi, infatti, sono state presentatecurve … L'articolo: “Troppinei, alaelementari” Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Quasimezzogiorn : #Scuole elementari, in #Campania riapertura a rischio: “Troppi contagi tra i #giovani” - ilriformista : Riapertura #scuole elementari a rischio: “In #Campania troppi giovani contagiati” - AntorisRispo : RT @Torrenapoli1: ASL a domicilio è un ricordo lontanissimo di quando c’erano 200 positivi in Campania Non chiamano nemmeno più Non monito… - Juliano_1926 : RT @Torrenapoli1: ASL a domicilio è un ricordo lontanissimo di quando c’erano 200 positivi in Campania Non chiamano nemmeno più Non monito… - rollcage76 : RT @Torrenapoli1: ASL a domicilio è un ricordo lontanissimo di quando c’erano 200 positivi in Campania Non chiamano nemmeno più Non monito… -

Ultime Notizie dalla rete : Campania “Troppi Caserta, SUMMER CONCERT: Itinerari musicali in Terra di Lavoro l'eco di caserta