Alluvione Nord Italia | Borrelli in audizione | “Colpiti oltre 430 comuni | in Piemonte oltre il 50% delle precipitazioni delle medie annuali”

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) “Oggi proporremo al Consiglio dei ministri l’adozione dello stato di emergenza per le popolazioni e i territori delcolpiti dalle alluvioni“: lo ha affermato il Capo Dipartimento della Protezione civile Angelonell’in Commissione Ambiente sull’efficacia degli interventi in materia di difesa del suolo con particolare riferimento all’che ha colpito illo scorso 2 ottobre. “Nell’immediatezza dell’evento iinteressati sono stati circa 350 in, 60 in Liguria (con particolare intensità è stata colpita la provincia di Imperia), 20 in Emilia-Romagna nella provincia di Piacenza, ma sono stati colpiti anche i territori della ...