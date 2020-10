Virus, nel Lazio 1.224 nuovi positivi e 5 morti. A Roma 625 contagi (Di martedì 20 ottobre 2020) Sono 1.224 i nuovi casi positivi al nel Lazio nelle ultime 24 ore secondo il bollettino di oggi. I morti sono 5 e 77 i guariti. Il rapporto tra i tamponi e i positivi, ha reso noto l'assessore alla ... Leggi su leggo (Di martedì 20 ottobre 2020) Sono 1.224 icasial nelnelle ultime 24 ore secondo il bollettino di oggi. Isono 5 e 77 i guariti. Il rapporto tra i tamponi e i, ha reso noto l'assessore alla ...

berlusconi : Ribadiamo la nostra disponibilità a collaborare con il governo per determinare una strategia nel contrasto al virus… - AnnalisaChirico : La Cina fa un balzo in avanti nel terzo trimestre. Il Paese che ha generato il virus e lo ha nascosto al mondo inte… - AnnalisaChirico : Per il Fmi la Cina è l’unico paese in crescita nel 2020 a livello globale (+4,9% nel 3o trimestre). Un dato impress… - merlinoontheweb : @AurelianoStingi @Doom3Gloom @ThManfredi @gianlucac1 @ScaltritiLab Il rischio, magari eccessivo, ma dobbiamo essere… - TestPerTutti : RT @Affaritaliani: Bollettino virus: impennata da record Nel Lazio 1224 nuovi casi, 635 a Roma -

Ultime Notizie dalla rete : Virus nel Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo sul Covid-19 Corriere della Sera Coronavirus: dallo spazio tecnologia innovativa che uccide virus in mezzora

Roma, 20 ott. (Adnkronos Salute) - Arriva dallo spazio una nuova tecnologia in grado di uccidere in 30 minuti il coronavirus presente in un ...

Coronavirus, over 65 "in auto lockdown e terrorizzati": lo studio

Anziani in auto lockdown. Le più grandi paure? Contagiare o essere contagiati dai propri cari e morire da soli. Ma il 72,4% ripone fiducia nelle scelte ...

Roma, 20 ott. (Adnkronos Salute) - Arriva dallo spazio una nuova tecnologia in grado di uccidere in 30 minuti il coronavirus presente in un ...Anziani in auto lockdown. Le più grandi paure? Contagiare o essere contagiati dai propri cari e morire da soli. Ma il 72,4% ripone fiducia nelle scelte ...