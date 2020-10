Vicenza-Salernitana 1-1: Djuric risponde a Rigoni (Di martedì 20 ottobre 2020) La Salernitana esce dal Romeo Menti di Vicenza con un punto prezioso che le consente di veleggiare nelle parti alte della classifica. Succede tutto nel primo tempo. Al rigore di.Djuric, risponde Rigoni. Primo tempo Parte bene la Salernitana con Djuric e Tutino, ma il portiere veneto non si fa sorprendere. Al 10′, si fanno vedere i padroni di casa con l’ex Jallow, che però manda alto da buona posizione. Poco dopo, Belec salva su Jallow e Beruatto. L’ undici di Castori si innervosisce rimediando il cartellino giallo con Di Tacchio. Al 23′, però, la squadra di Castori trova il vantaggio su calcio di rigore trasformato da Djuric per il fallo di Rigoni su Di Tacchio. Il Vicenza ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 20 ottobre 2020) Laesce dal Romeo Menti dicon un punto prezioso che le consente di veleggiare nelle parti alte della classifica. Succede tutto nel primo tempo. Al rigore di.. Primo tempo Parte bene lacone Tutino, ma il portiere veneto non si fa sorprendere. Al 10′, si fanno vedere i padroni di casa con l’ex Jallow, che però manda alto da buona posizione. Poco dopo, Belec salva su Jallow e Beruatto. L’ undici di Castori si innervosisce rimediando il cartellino giallo con Di Tacchio. Al 23′, però, la squadra di Castori trova il vantaggio su calcio di rigore trasformato daper il fallo disu Di Tacchio. Il...

