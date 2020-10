Udine | partita la 16 a tappa del Giro d’Italia

Leggi su udine20

(Di martedì 20 ottobre 2020) Tempo stabile e parecchio pubblico, ma senza eccessivi assembramenti, oggi per la partenza della 16/adeld’Italia, dal centro dia San Daniele del Friuli. Via ufficiale al termine del corale “count down” degli appassionati che hanno assistito all’evento, tutti muniti di mascherina. La partenza degli atleti in corsa è stata salutata dal sindaco della città, Pietro Fontanini, e dal governatore del Fvg, Massimiliano Fedriga. “Grazie agli organizzatori, in particolare ad Enzo Cainero, e agli atleti che dimostrano coraggio e determinazione nell’affrontare le due tappe delin Fvg – ha detto Fedriga – regione che sta dimostrando come ‘comunità’ uguale ‘coraggio e determinazione’ nel combattere ...