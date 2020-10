Tozzetti di zia Maria | una ricetta di Anna Moroni

Leggi su ultimenotizieflash

(Di martedì 20 ottobre 2020) Anche oggitorna in cucina e propone una nuova, cosa ha preparato ? Oggi un dolce. Lavista bella puntata di Ricette all’Italiana del 20 ottobre 2020 è quella deidi zia. Questisono dei biscotti perfetti per la merenda, per la colazione, per accompagnare una bella tazza di te ma anche una bella tazza di cioccolata calda, visto che ormai l’inverno è alle porte. E allora non ci resta che prendere appunti e preparare insieme questidi ziacon ladi.Il consiglio di: questipossono essere conservati in una scatola di latta e ...