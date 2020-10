Selvaggia Lucarelli contro il messaggio di Fedez | Mossa sbagliata

(Di martedì 20 ottobre 2020) Non è piaciuto affatto ail modo con cuiha dato l’annuncio sul suo profilo Instagram, sulla sensibilizzazione dell’uso della mascherina.e Chiara Ferragniil Coronavirus I Ferragnez sono sempre più coinvolti nella lottoil Coronavirus. Dopo la raccolta fondi di marzo per la costruzione di un nuovo reparto … L'articoloildiproviene da www.meteoweek.com.

Gandalf1948 : 'Conte ti ha chiamato?'. Selvaggia Lucarelli, fucilata a Fedez e Chiara Ferragni: 'Con tutto il rispetto…' - zazoomblog : Selvaggia Lucarelli spara a zero su Barbara D’Urso: “Che vergogna attrazione per modelli diseducativi” (FOTO) -… - infoitcultura : Selvaggia Lucarelli durissima con Barbara D’Urso “Che vergogna!” - infoitcultura : Selvaggia Lucarelli, il nuovo affondo contro la tv di Barbara D’Urso: “Danno culturale incalcolabile, stendo veli p… - infoitcultura : Selvaggia Lucarelli tuona contro Barbara D’Urso: “Danno incalcolabile” -

Ultime Notizie dalla rete : Selvaggia Lucarelli

Liberoquotidiano.it

Selvaggia Lucarelli come era prevedibile non si è risparmiata sulla decisione di invitare Fabrizio Corona al Live Non è la D’Urso. La ...La pandemia, purtroppo, non accenna a fermarsi, un nuovo DPCM è stato emanato e c’è chi dice che non sarà, purtroppo, nemmeno l’ultimo. Il governo si sta sforzando, facendo bene o facendo male, a cont ...