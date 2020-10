Roma | bene Calenda | “Abbiamo bisogno di un sindaco ‘City Manager' ”

(Di martedì 20 ottobre 2020) ROMA – Prima la giunta Alemanno di centrodestra, poi quella di Marino di centrosinistra e poi l’ultima, quella ‘grillina’ della sindaca uscente, Virginia Raggi. Ricordiamo inchieste e processi, gli assessori che cambiavano a ritmo vertiginoso, feroci dibattiti intra-partitici, occasioni perse, alla fine inconcludenza. E dal 2008 la Capitale d’Italia e’ sprofondata nelle classifiche di vivibilita’, ed e’ sotto gli occhi di tutti lo stato in cui e’ ridotta.

CarloCalenda : Caro #Giletti sbagli due volte, governare Roma è un’impresa difficilissima e per farlo serve la testa, altro che la… - CarloCalenda : Articoli e virgolettati spiegano che appoggio a eventuale candidatura da parte del @pdnetwork dipende da “ammorbidi… - CottarelliCPI : I 7 samurai, i 7 re di Roma, i 7 nani, i magnifici 7, i miei 7 collaboratori dell'Osservatorio CPI, manco a cena in… - FMisfatto : RT @Marghe0855: Ma voi lo immaginate Calenda con quell’aria di primo della classe, con la puzza sotto il naso da pariolino, che gira per le… - calabrorosa1 : RT @marieta99044909: @sarabanda_ Cioè, chiunque è meglio della Raggi, basta che piaccia al PD. Il bene di Roma? Dopo, dopo... Io sono di… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma bene

Così Nicolangelo Gelormini spiega il suo film d’esordio ‘Fortuna’, presentato oggi alla Festa del Cinema di Roma. La storia è ispirata alla ... meteorite in un angolo del mondo dimenticato dal bene.Roma, 19 ott 15:15 - (Agenzia Nova ... per discutere e trovare una sintesi su scuola e didattica a distanza. Naturalmente ben venga il dialogo e il confronto, quando costruttivo - si legge in una nota ...