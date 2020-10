Più problemi Tiscali il 20 ottobre | non funzionano rete e chiamate

Leggi su optimagazine

(Di martedì 20 ottobre 2020) Un martedì da dimenticare per iche stanno interessando più di qualche cliente in questi minuti in Italia. In realtà dalle ore 8 circa, molti di coloro che usufruiscono del servizio lamentano una serie di malfunzionamenti, per nulla da sottovalutare. I primi dettagli a nostra disposizione suggeriscono anche una zona esatta del nostro paese maggiormente colpita dal down, anche se la situazione è in continuo divenire. Il servizio Downdetector mette in evidenza già decine e decine di segnalazioni diin questa giornata di fine. In particolar modo. i clienti interessati dalle anomalie testimoniano di non riuscire a chiamare da questa mattina ma neanche di navigare con la connessione difornita dal ...