Pistoia e Montecatini: dipendenti senza mascherine, multa da 800 euro a pub e pizzeria (Di martedì 20 ottobre 2020) I carabinieri del Nas, durante i controlli svolti in diversi esercizi pubblici di Pistoia e Montecatini, hanno riscontrato, in una pizzeria e in un pub, la violazione da parte degli avventori della distanza interpersonale di sicurezza e il mancato utilizzo delle mascherine da parte di alcuni dipendenti Leggi su firenzepost (Di martedì 20 ottobre 2020) I carabinieri del Nas, durante i controlli svolti in diversi esercizi pubblici di, hanno riscontrato, in unae in un pub, la violazione da parte degli avventori della distanza interpersonale di sicurezza e il mancato utilizzo delleda parte di alcuni

