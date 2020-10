Ordine medici chirurghi e odontoiatri: rinnovati consiglio, commissione e collegio dei revisori (Di martedì 20 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Alle 14.00 di martedì 20 ottobre si sono chiuse le urne per il rinnovo delle cariche elettive dell’Ordine dei medici e degli odontoiatri di Benevento. “Sono molto soddisfatto della partecipazione a questa tornata elettorale – queste le prime parole del presidente Giovanni Pietro Ianniello – che, immediatamente dopo, ha voluto ringraziare i tanti Colleghi medici e odontoiatri, che, nonostante i problemi contingenti, si sono recati a votare, lo staff di segreteria e i componenti del seggio elettorale. Siamo il primo Ordine Campano che si è rinnovato. E’ stata una sfida contro il covid – continua Ianniello – sfida che abbiamo vinto come sono sicuro che uniti vinceremo anche ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 20 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Alle 14.00 di martedì 20 ottobre si sono chiuse le urne per il rinnovo delle cariche elettive dell’deie deglidi Benevento. “Sono molto soddisfatto della partecipazione a questa tornata elettorale – queste le prime parole del presidente Giovanni Pietro Ianniello – che, immediatamente dopo, ha voluto ringraziare i tanti Colleghi, che, nonostante i problemi contingenti, si sono recati a votare, lo staff di segreteria e i componenti del seggio elettorale. Siamo il primoCampano che si è rinnovato. E’ stata una sfida contro il covid – continua Ianniello – sfida che abbiamo vinto come sono sicuro che uniti vinceremo anche ...

tvsvizzera : Secondo l'Ordine dei #medici di Milano sono in arrivo 300-400 cause civili contro operatori sanitari da familiari d… - Piu_Europa : Veto M5S su MES costerà in prossimo decennio circa 500 milioni di euro anno di maggiori interessi. Per dare un ordi… - MediasetTgcom24 : Covid, ordine dei medici: 'Necessarie misure più restrittive' #COVID - RossEleven : @kikkakokkakikka @alfamenta Il corpo insegnanti è il più protetto e tutelato. Praticamente impossibile il licenziam… - NTR24 : Ordine dei Medici e Odontoiatri, ecco gli eletti nel Sannio -