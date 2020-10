Nunzia De Girolamo positiva al Covid. Il marito e ministro, Francesco Boccia, in isolamento (Di martedì 20 ottobre 2020) “Dolori lancinanti”, causati da un “virus subdolo”. Nunzia De Girolamo ha annunciato via Instagram di essere positiva al Covid, spiegando di non aver avuto comportamenti a rischio e invitando tutti usare i dispositivi di protezione e il massimo della cautela possibile. La positività dell’ex parlamentare azzurra ha ricadute immediate anche sul governo: il marito Francesco Boccia, ministro Pd agli Affari Regionali, infatti, benché negativo al primo tampone, deve rimanere in isolamento. Il ministro Francesco Boccia in isolamento “Dopo aver appreso della positività al Covid-19 della moglie, il ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 20 ottobre 2020) “Dolori lancinanti”, causati da un “virus subdolo”.Deha annunciato via Instagram di essereal, spiegando di non aver avuto comportamenti a rischio e invitando tutti usare i dispositivi di protezione e il massimo della cautela possibile. La positività dell’ex parlamentare azzurra ha ricadute immediate anche sul governo: ilPd agli Affari Regionali, infatti, benché negativo al primo tampone, deve rimanere in. Ilin“Dopo aver appreso della positività al-19 della moglie, il ...

