Nunzia De Girolamo positiva al Coronavirus: «Massima attenzione, questa malattia è infima»

L'ex deputata di Forza Italia ed ex Ministro delle politiche agricole Nunzia De Girolamo si aggiunge alla lista di volti pubblici colpiti da Coronavirus: risultata positiva al secondo tampone, la De Girolamo ne ha dato notizia tramite social. Nessun contagio, invece, per il marito Francesco Boccia – ministro in carica per gli Affari regionali e le Autonomie – ad oggi negativo e in isolamento a casa.

Nunzia De Girolamo positiva al Coronavirus: "Domenica sono arrivati i forti dolori alle ossa, la febbre, la tosse e il mal di testa"

