Midtjylland-Atalanta in tv in chiaro? Dove vederla, orario e diretta streaming Champions League (Di martedì 20 ottobre 2020) Inizia in Danimarca la Champions League 2020/2021 dell’Atalanta che debutta sul campo del Midtjylland. Nel gruppo D le due compagini si giocheranno l’accesso alla fase ad eliminazione diretta del torneo contro Ajax e Liverpool che si affronteranno in contemporanea sul campo di Amsterdam. La partita sarà visibile su Sky Sport Uno (numero 472 o 482 del digitale terrestre, 201 del satellite). diretta streaming affidata alla piattaforma Sky Go. La partita non verrà trasmessa in chiaro. Calcio d’avvio alle ore 21 di mercoledì 21 ottobre. Leggi su sportface (Di martedì 20 ottobre 2020) Inizia in Danimarca la2020/2021 dell’che debutta sul campo del. Nel gruppo D le due compagini si giocheranno l’accesso alla fase ad eliminazionedel torneo contro Ajax e Liverpool che si affronteranno in contemporanea sul campo di Amsterdam. La partita sarà visibile su Sky Sport Uno (numero 472 o 482 del digitale terrestre, 201 del satellite).affidata alla piattaforma Sky Go. La partita non verrà trasmessa in. Calcio d’avvio alle ore 21 di mercoledì 21 ottobre.

