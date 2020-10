Mattarella striglia i politici | Le istituzioni sono chiamate a collaborare

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 20 ottobre 2020) “Ciascuna Istituzione comprende che deve non attestarsi a difesa della propria sfera di competenza ma al contrario deve cercare collaborazione, coordinamento e raccordo positivo perchè soltanto il coro sintonico delle attività delle nostrepuò condurci a superare queste difficoltà”. Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio, durante la cerimonia di consegna delle onorificenze ai cittadini che sidistinti nell’emergenza Covid-19. Per il Capo dello Stato è anche “necessario che ogni ambiente produttivo o professionale eviti - come avverrà - di trincerarsi nella difesa del propria nicchia di interesse. Non viinteressi che possano essere tutelati se prima non prevale l’interesse generale di sconfiggere la ...