Lutto per Robert Redford | morto il figlio James a 58 anni

James Redford, figlio della star Robert Redford, è morto all'età di 58 anni per un cancro. Lo ha annunciato via Twitter la moglie Kyle: "Jamie è morto oggi. Abbiamo il cuore spezzato. Ha vissuto una vita bellissima, incisiva, ed è stato amato da molti. Ci mancherà profondamente. Come sua moglie da 32 anni, sono molto grata per i due figli spettacolari che abbiamo cresciuto insieme. Non so cosa avremmo fatto senza di loro negli ultimi due anni". figlio di Robert e della storica Lola Van Wagenen, che fu sposata con l'attore dal 1958 al 1985, James era uno sceneggiatore, da sempre molto vicino alle cause ...

