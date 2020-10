L'inganno del lunedì casi e (tamponi) in calo (Di martedì 20 ottobre 2020) Manila Alfano In calo, come ogni lunedì, casi e tamponi nelle 24 ore in Italia: sono 9.338 i nuovi positivi (domenica erano 11.705), ma con 98.862 tamponi eseguiti, 48mila meno rispetto a domenica In calo, come ogni lunedì, casi e tamponi nelle 24 ore in Italia: sono 9.338 i nuovi positivi (domenica erano 11.705), ma con 98.862 tamponi eseguiti, 48mila meno rispetto a domenica. E sono 423,578 i casi totali dall'inizio dell'epidemia. In salita i decessi, che arrivano a 73, per un totale di 36.616. Secondo quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute, ancora un balzo dei ricoveri, con 47 terapie intensive in più, arrivate a 797 totali, mentre i ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 20 ottobre 2020) Manila Alfano In, come ogni;,nelle 24 ore in Italia: sono 9.338 i nuovi positivi (domenica erano 11.705), ma con 98.862eseguiti, 48mila meno rispetto a domenica In, come ogni;,nelle 24 ore in Italia: sono 9.338 i nuovi positivi (domenica erano 11.705), ma con 98.862eseguiti, 48mila meno rispetto a domenica. E sono 423,578 itotali dall'inizio dell'epidemia. In salita i decessi, che arrivano a 73, per un totale di 36.616. Secondo quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute, ancora un balzo dei ricoveri, con 47 terapie intensive in più, arrivate a 797 totali, mentre i ...

