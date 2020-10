Le ultimissime sulle probabili formazioni di Midtjylland-Atalanta

Leggi su alfredopedulla

(Di martedì 20 ottobre 2020) Dopo la fantastica cavalcata dello scorso anno, l’di Gasperini torna a godersi la musichetta della Champions League. I nerazzurri saranno impegnati in Danimarca contro il, nel girone D insieme a Liverpool e Ajax. 4-2-3-1 per il tecnico Brian Priske con il guineano Kaba in attacco supportato sulla trequarti da Dreyer, Pione Sisto e Mabil. Nell’solito 3-2-1-2 con Zapata e Muriel in attacco e Gomez alle spalle del duo offensivo. A centrocampo con la linea a quattro maglia da titolare per De Roon e Freuler da interni, con Hateboer a destra e Gosens a sinistra. In difesa davanti a Sportiello ci saranno molto probabilmente Toloi, Palomino e Djimsiti.(4-2-3-1): Hansen; Andersson, Sviatchenko, Scholz, Paulinho; Evander, Cajuste; Dreyer, Pione Sisto, Mabil; ...