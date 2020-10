Le cinque domande a Roberto Speranza sull’inserimento dell’olio CBD nell’elenco delle sostanze stupefacenti (Di martedì 20 ottobre 2020) Il decreto del Ministero della Salute è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale lo scorso 1 ottobre ed è entrato in vigore 15 giorni dopo, giovedì 15 ottobre. Nel documento si parla di un aggiornamento dell’elenco delle sostanze stupefacenti e psicotrope. E proprio lì, da quel giorno, è comparsa anche la voce: «composizioni per somministrazione ad uso orale di cannabidiolo ottenuto da estratti di Cannabis». Insomma, è vietata la vendita di prodotti a base di olio CBD (ottenuto dagli estratti di Cannabis) perché equiparato alle droghe. LEGGI ANCHE > Olio di CBD, di cosa stiamo parlando e i suoi effetti sull’ansia Olio CBD, le cinque domande al Ministro Roberto Speranza Vogliamo porre ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 20 ottobre 2020) Il decreto del Ministero della Salute è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale lo scorso 1 ottobre ed è entrato in vigore 15 giorni dopo, giovedì 15 ottobre. Nel documento si parla di un aggiornamento dell’elencoe psicotrope. E proprio lì, da quel giorno, è comparsa anche la voce: «composizioni per somministrazione ad uso orale di cannabidiolo ottenuto da estratti di Cannabis». Insomma, è vietata la vendita di prodotti a base di olio CBD (ottenuto dagli estratti di Cannabis) perché equiparato alle droghe. LEGGI ANCHE > Olio di CBD, di cosa stiamo parlando e i suoi effetti sull’ansia Olio CBD, leal MinistroVogliamo porre ...

lorepregliasco : Se prendessero cinque persone a caso per strada, farebbero domande più intelligenti. - giornalettismo : Dopo la decisione del Ministero della Salute di inserire l'olio #CBD nell'elenco delle sostanze stupefacenti, abbia… - bIuehao : perché questa ricerca? Ma Che Ne So Non fate domande son le cinque e io mi sento frizzantina quindi mi metto a cerc… - sasa6990 : RT @lorepregliasco: Se prendessero cinque persone a caso per strada, farebbero domande più intelligenti. - serebellardinel : RT @lorepregliasco: Se prendessero cinque persone a caso per strada, farebbero domande più intelligenti. -

Ultime Notizie dalla rete : cinque domande Cinque domande e osservazioni sulla democrazia elettorale in Germania PRESSENZA – International News Agency Politiche abitative – Al via la richiesta di contributi per inquilini morosi incolpevoli

Quest’anno, grazie a fondi nazionali e regionali, il Comune di Reggio Emilia è stato in grado di erogare complessivamente circa 1.5 milioni di euro di contributi per l’affitto. Ad oggi, già 825 ...

Rivoluzione idrogeno, 10 passi da fare in 5 anni

Perché è cruciale iniziare da industria e trasporti. Una straordinaria opportunità di sviluppo raccontata da Marco Alverà, ...

Quest’anno, grazie a fondi nazionali e regionali, il Comune di Reggio Emilia è stato in grado di erogare complessivamente circa 1.5 milioni di euro di contributi per l’affitto. Ad oggi, già 825 ...Perché è cruciale iniziare da industria e trasporti. Una straordinaria opportunità di sviluppo raccontata da Marco Alverà, ...