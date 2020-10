L’attacco di Crisanti al Cts: «Per loro l’epidemia era finita in estate. Ci hanno tolto gli strumenti per controllare i contagi» (Di martedì 20 ottobre 2020) Coronavirus, ultime notizie del 20 ottobre (Italia/Mondo)Mentre si va verso un coprifuoco notturno in Lombardia, il governo attende di vedere cosa succederà tra due settimane dopo l’entrata in vigore del nuovo Dpcm. La speranza è che ci sia un rallentamento nella crescita dei contagi, «ma la verità è che non lo sa nessuno. Tutto dipende dai comportamenti degli italiani». Così Andrea Crisanti, professore ordinario di microbiologia all’università di Padova, commenta a La Stampa le ultime decisioni dell’esecutivo. «Forse sulle palestre – dice il padre del modello di ‘Vo Euganeo – si poteva essere più duri fin da subito, ma mi pare una questione marginale». Per Crisanti rimane incomprensibile la posizione del Cts: «Forse ... Leggi su open.online (Di martedì 20 ottobre 2020) Coronavirus, ultime notizie del 20 ottobre (Italia/Mondo)Mentre si va verso un coprifuoco notturno in Lombardia, il governo attende di vedere cosa succederà tra due settimane dopo l’entrata in vigore del nuovo Dpcm. La speranza è che ci sia un rallentamento nella crescita dei, «ma la verità è che non lo sa nessuno. Tutto dipende dai comportamenti degli italiani». Così Andrea, professore ordinario di microbiologia all’università di Padova, commenta a La Stampa le ultime decisioni dell’esecutivo. «Forse sulle palestre – dice il padre del modello di ‘Vo Euganeo – si poteva essere più duri fin da subito, ma mi pare una questione marginale». Perrimane incomprensibile la posizione del Cts: «Forse ...

AdrianaSpappa : @matteo_rivi @VitoGulli Non condivido l'attacco a Crisanti, ma sono d'accordo sulla sulla inutilità di rincorrere g… - alcinx : RT @Open_gol: L’attacco di Galli e Crisanti per una comunicazione troppo “leggera” – da parte di alcuni specialisti – di fronte all’aumento… - leo_eldritch : RT @Open_gol: L’attacco di Galli e Crisanti per una comunicazione troppo “leggera” – da parte di alcuni specialisti – di fronte all’aumento… - Open_gol : L’attacco di Galli e Crisanti per una comunicazione troppo “leggera” – da parte di alcuni specialisti – di fronte a… -

Ultime Notizie dalla rete : L’attacco Crisanti Coronavirus - Oms: tamponi, mascherine, Svezia, tutti i dietrofront Corriere della Sera