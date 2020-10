Katie Holmes e Emilio Vitolo felicemente insieme a New York (Di martedì 20 ottobre 2020) Katie Holmes e Emilio Vitolo – Photo editor : us.hola.comKatie Holmes, ex moglie di Tom Cruise, è ormai felicemente fidanzata con il giovane 33enne Emilio Vitolo. Erano stati visti per la prima volta agli inizi di settembre 2020 e le foto di quella cena avevano fatto il giro dei social immediatamente e ieri (19 ottobre 2020) sono stati fotografati mentre facevano commissioni prima di tornare nell’appartamento di lei. L’attrice 41enne di Dawson creek , che ha avuto un passato burrascoso in amore, sembra essere serena. Diverse fonti hanno condiviso con Enternaiment Tonight i loro pensieri sulla nuova coppia: Katie Holmes e Emilio Vitolo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 20 ottobre 2020)– Photo editor : us.hola.com, ex moglie di Tom Cruise, è ormaifidanzata con il giovane 33enne. Erano stati visti per la prima volta agli inizi di settembre 2020 e le foto di quella cena avevano fatto il giro dei social immediatamente e ieri (19 ottobre 2020) sono stati fotografati mentre facevano commissioni prima di tornare nell’appartamento di lei. L’attrice 41enne di Dawson creek , che ha avuto un passato burrascoso in amore, sembra essere serena. Diverse fonti hanno condiviso con Enternaiment Tonight i loro pensieri sulla nuova coppia:...

droopyjoy : @chasingthestars Secondo me è la stessa situazione di Katie Holmes e Tom Cruise : ovvero lei non può farsi vedere con nessuno per tot anni - ivanulas : Metto un film. C'è Katie Holmes, la odio, lo levo, la uccidono, lo rimetto, è viva lo rilevo. - lillydessi : É ancora tempo di indossare le friulane e forse non passerà mai cit Katie Holmes e le sue loafers -… - _Blackmount_ : L'unica cosa spaventosa, è la recitazione di Katie Holmes. 'CAGNA MALEDETTA' (Cit.) - N7Esse : @PetrelliFlavia carina però, faccio come voi donne che vedete un delinquente stupratore di gatti o peggio e fate mm… -

