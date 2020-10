Juventus | risentimento al flessore per Chiellini

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 20 ottobre 2020) Giorgiosi è infortunato durante la partita di Champions contro la Dinamo Kiev. Il capitano dellaè stato costretto ad uscire dal campo per un problema muscolare ed ha ceduto la fascia da capitano a Bonucci. Per lui unaldella coscia, come confermato da Andrea Pirlo ai microfoni di Sky Sport: “Ha avuto unal. Lo ha avuto già dopo la Nazionale quindi a Crotone è rimasto a riposo. Ora valuteremo”. Le condizioni del difensore saranno valutate nei prossimi giorni. L'articolo ilNapolista.