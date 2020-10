Il sistema di rotazione degli arbitri spiega che il caso Fourneau non esiste (Di martedì 20 ottobre 2020) Non solo quelle del Signore, anche le vie del complotto sono infinite. E si può affermare con certezza dopo il delirio di questo inizio settimana per ciò che è accaduto a Francesco Fourneau, della sezione di Roma 1, che prima è stato designato per Crotone-Juventus e poi è stato scelto come quarto uomo della sfida di domani sera tra Reggina e Cosenza in Serie B. In rete è dilagata l’indignazione e schiere di ex arbitri e opinionisti informati, dopo aver scosso in modo rassegnato la testa, hanno dovuto spiegare urbi et orbi che non si tratta assolutamente di un declassamento. Procediamo con ordine. A Crotone, la squadra arbitrale ha preso una serie di decisioni a sfavore della Juventus, decisioni la cui correttezza però non pare essere in discussione. Il rigore per il contatto ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 20 ottobre 2020) Non solo quelle del Signore, anche le vie del complotto sono infinite. E si può affermare con certezza dopo il delirio di questo inizio settimana per ciò che è accaduto a Francesco, della sezione di Roma 1, che prima è stato designato per Crotone-Juventus e poi è stato scelto come quarto uomo della sfida di domani sera tra Reggina e Cosenza in Serie B. In rete è dilagata l’indignazione e schiere di exe opinionisti informati, dopo aver scosso in modo rassegnato la testa, hanno dovutore urbi et orbi che non si tratta assolutamente di un declassamento. Procediamo con ordine. A Crotone, la squadra arbitrale ha preso una serie di decisioni a sfavore della Juventus, decisioni la cui correttezza però non pare essere in discussione. Il rigore per il contatto ...

napolista : Il sistema di rotazione degli arbitri spiega che il caso Fourneau non esiste Il suo impiego come quarto uomo in Reg… - close1_ : Tra i miei beni rifugio le gif con i pianeti del sistema solare in scala, più accurata velocità di rotazione. - simo93bs : @ArRugge @Agenzia_Ansa Per fortuna a quella ci hanno pensato alcune scuole. Ho attivato personalmente in una scuola… - ninafroufrou : @riventheripper Al mio primo Iphone un collega: -eh ma adesso dovrai farti anche il Mc! Come no, vendo la mia disce… -

Ultime Notizie dalla rete : sistema rotazione Il sistema di rotazione degli arbitri spiega che il caso Fourneau non esiste ilnapolista Disuguaglianza di genere, l'aratro in agricoltura all'origine del sessimo

L’uso dell’aratro in agricoltura potrebbe aver generato società non paritarie in cui gli uomini detengono potere e privilegi: parola a Ester Boserup ...

Coronavirus, tpl e scuola: tutti in classe dalle 9. Da Brescia: insostenibile

C'era un modello che funzionava: ingressi scaglionati alle 8 e 9 e didattica in presenza e distanza a rotazione.

L’uso dell’aratro in agricoltura potrebbe aver generato società non paritarie in cui gli uomini detengono potere e privilegi: parola a Ester Boserup ...C'era un modello che funzionava: ingressi scaglionati alle 8 e 9 e didattica in presenza e distanza a rotazione.